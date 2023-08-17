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Посол России в Азербайджане возложил венок к могиле Муслима Магомаева

Посол России в Азербайджане возложил венок к могиле Муслима Магомаева Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов могилу Муслима Магомаева.
Kультурная политика
17 августа 2023 г. 13:54
Посол России в Азербайджане возложил венок к могиле Муслима Магомаева

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов посетил могилу Муслима Магомаева.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства в социальной сети "X".

"17 августа 2023 г. посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов возложил венок и цветы к памятнику выдающегося советского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева по случаю 81-й годовщины со дня его рождения", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Russian envoy to Azerbaijan lays wreath at Muslim Magomayev's grave
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Müslüm Maqomayevin məzarını ziyarət edib

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