Посол России в Азербайджане возложил венок к могиле Муслима Магомаева

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов посетил могилу Муслима Магомаева.
Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства в социальной сети "X".
"17 августа 2023 г. посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов возложил венок и цветы к памятнику выдающегося советского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева по случаю 81-й годовщины со дня его рождения", - отмечается в публикации.
17 августа 2023 г. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов возложил венок и цветы к памятнику выдающегося советского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева по случаю 81-й годовщины со дня его рождения. @MID_RF@riccbakupic.twitter.com/4QbDVHCzDJ