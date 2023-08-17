Посол России в Азербайджане возложил венок к могиле Муслима Магомаева

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов могилу Муслима Магомаева.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов посетил могилу Муслима Магомаева.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию посольства в социальной сети "X".

"17 августа 2023 г. посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов возложил венок и цветы к памятнику выдающегося советского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева по случаю 81-й годовщины со дня его рождения", - отмечается в публикации.