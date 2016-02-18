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    ​На строительство Гянджинской государственной филармонии выделено дополнительно 5 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Гянджинской государственной филармонии.

    Как сообщает Report, в целях продолжения строительства Гянджинской государственной филармонии из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Гянджа выделено 5 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

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