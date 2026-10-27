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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ИСЕСКО наградило историко-архитектурный комплекс "Имарет"

    Kультурная политика
    • 27 октября, 2026
    • 15:46
    ИСЕСКО наградило историко-архитектурный комплекс Имарет

    Агдамский историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет" удостоен награды за включение в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

    Как сообщает Report, награду вручил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    Сессия прошла на тему "Культура в центре: надежные пути к общему будущему с SECURE".

    Награду получил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    В своем выступлении глава ИСЕСКО рассказал о первой после окончания войны поездке в Азербайджан и проведенной в Карабахе работе.

    "Мы посетили освобожденные территории делегацией из семи-восьми человек. В ее составе были представители Франции, Колумбии и других стран. Нас даже предупредили, чтобы мы не заходили на отдаленные участки, поскольку территория была заминирована. Несмотря на это, мы выполнили свою работу и подготовили отчет. Позднее он был представлен президенту Ильхаму Алиеву", - рассказал аль-Малик.

    Он также высоко оценил восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

    "Мы видели, в каком разрушенном состоянии находились эти территории. То, как они с каждым годом стремительно благоустраиваются, заслуживает высокой оценки", - подчеркнул генеральный директор ИСЕСКО.

    Эмин Гусейнов Салим бин Мухаммед аль-Малик VII Всемирный форум межкультурного диалога ИСЕСКО
    İSESKO Ağdam "İmarət" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini mükafatlandırıb
    ICESCO presents award to Imarat historical-architectural complex
    44 filmi
    44 filmi

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