ИСЕСКО наградило историко-архитектурный комплекс "Имарет"

Агдамский историко-архитектурный музейный комплекс "Имарет" удостоен награды за включение в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

Как сообщает Report, награду вручил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Сессия прошла на тему "Культура в центре: надежные пути к общему будущему с SECURE".

Награду получил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

В своем выступлении глава ИСЕСКО рассказал о первой после окончания войны поездке в Азербайджан и проведенной в Карабахе работе.

"Мы посетили освобожденные территории делегацией из семи-восьми человек. В ее составе были представители Франции, Колумбии и других стран. Нас даже предупредили, чтобы мы не заходили на отдаленные участки, поскольку территория была заминирована. Несмотря на это, мы выполнили свою работу и подготовили отчет. Позднее он был представлен президенту Ильхаму Алиеву", - рассказал аль-Малик.

Он также высоко оценил восстановительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

"Мы видели, в каком разрушенном состоянии находились эти территории. То, как они с каждым годом стремительно благоустраиваются, заслуживает высокой оценки", - подчеркнул генеральный директор ИСЕСКО.