День татарской кухни пройдет в Азербайджане

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В постоянном представительстве Татарстана в Азербайджане 5 марта пройдет мероприятие, приуроченное к международному Дню татарской кухни, передает Report со ссылкой на сайт представительства.

Организатором мероприятия выступает республиканское общество татарской культуры "Туган тел".

В программу мероприятия войдут мастер-класс по приготовлению татарской национальной выпечки, концертные номера татарского ансамбля "Туган тел", конкурс на лучшее изготовление губадии (сладкий пирог - ред.), фотовыставка и др.