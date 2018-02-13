Азербайджанский режиссер: Во Франции действует моя театральная школа в составе 400 педагогов и студентов - ИНТЕРВЬЮ

"Человек счастлив только на своей Родине"

Париж. 13 февраля. REPORT.AZ/ Интервью западноевропейского бюро Report с проживающим во Франции известным азербайджанским сценическим режиссером Эмилем Салимовым.

- Вы долгое время живете во Франции. Как Вам далось решение навсегда обосноваться в этой стране?

- Я живу во Франции с 1989 года. Франция великолепна, однако меня подкупили вовсе не ее красота и роскошь. Я безгранично влюбился в одну француженку. После окончания Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по специальности режиссер, я успешно работал по своей специальности. В тот период я познакомился с одной женщиной, приехавшей в Москву преподавать французский язык по контракту. Вскоре мы поженились. Любовь ко мне вынудила ее остаться в Москве, она устроилась редактором в одно из российских информационных агентств, а после работала в посольстве Франции в России. Однако в итоге она все же решила вернуться во Францию и я уехал вместе с ней.

- Каким Вам запомнилось детство?

- Я родился в Баку, мое детство прошло в "Бешмертебе" в доме по адресу ул.Видади, 73. С детством у меня связаны самые теплые воспоминания. В нашем дворе жили люди различных национальностей, и все мы прекрасно ладили. Мать с отцом разошлись, когда мне было 6 лет. Затем отец увез меня с собой в Украину, смена обстановки, адаптация к новой среде дались мне нелегко. Самые грустные нотки в моей жизни связаны с отъездом из Азербайджана, и это навсегда. В Украине отец создал семью. В 1972 году, когда мне исполнилось 15 лет, я вернулся в Баку на несколько лет, даже был призван в армию. В 1982 году я вновь приехал в Баку, чтобы получить разрешение матери в связи с предстоящей поездкой во Францию. В ту пору, чтобы выехать из Советского Союза требовалось разрешение обоих родителей.

- Трудно было адаптироваться к французскому обществу?

- После приезда во Францию самой большой проблемой для меня стала работа. Иностранцам получить здесь работу очень трудно. Весьма ограничены возможности работы по специальности даже тем, кто владеет театральным искусством. В первые годы по приезде во Францию я не смог найти работу по специальности и поэтому решил записывать постановки. Неожиданно, моя работа была отмечена Министерством культуры Франции, наградой которого я был удостоен. Это стало успешным началом моей профессиональной деятельности. С тех пор мной были поставлены три спектакля на сцене прославленного Театра Люцерна, состоялись многочисленные постановки на других театральных подмостках. Мои постановки встречались с интересом, принося мне новые успехи.

- Каковы Ваши планы на будущее?

- На данный момент я работаю над новым спектаклем и привлек к процессу двух французских звезд. Их имена пока держу в секрете. Постановка будет готова в 2019 году.

- По каким критериям Вы выбираете поставленные произведения?

- В действительности, единственным для меня критерием является любовь. Я должен полюбить произведение. Мне неоднократно говорили, что я очень требователен при выборе. Недавно я отказался ставить спектакль, в котором шла речь о Дон Жуане. Обычно Дон Жуан любит женщин, а в этом произведении он проводит дни за молитвами в монастыре. Эта тема мне не понравилась, так как я не люблю затрагивать религиозные темы.

- Ваша деятельность заключается лишь в постановке спектаклей?

- У меня есть театральная школа "Метод Салимова" (Méthode Salimov) в составе 400 педагогов и студентов. Метод заключается в том, что на сцене актер говорит не только при помощи слов, но и выражает свои мысли движением тела. Продолжительность обучения в моей школе 3 года и за год мы ставим по 13 спектаклей.

- От чего Вы больше всего получаете удовольствие в работе?

- Всю декорацию моих постановок я ставлю сам и получаю от этого огромное удовольствие.

- Продолжаются ли Ваши отношения с женщиной, которую Вы так сильно любили и ради которой переехали во Францию?

- Нет. После нее в моей жизни было несколько женщин и с каждой из моих избранниц я был счастлив.

- Что бы Вы посоветовали своим соотечественникам, желающим покинуть Родину?

- Вдали от Родины мы всегда остаемся иностранцами. Живя в Украине, я был для них иностранцем, так как являлся азербайджанцем. Даже проживая в России я считался иностранцем. Во времена СССР в России были не очень высокого мнения об азербайджанцах. Даже после возвращения с Украины в Азербайджан, на Родине меня считали русским, так как я забыл азербайджанский язык. Я жил в четырех странах. И сегодня нахожусь вдали от Родины. Когда оглядываюсь на пройденный жизненный путь, думаю, что человек должен жить в стране, где родился, так как только она является Родиной. Человек счастлив только на своей Родине.

- Каково Ваше самое большое желание?

- Мне бы очень хотелось поставить в Баку театральную постановку вместе с азербайджанскими комедийными актерами.



