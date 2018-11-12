Азербайджанский государственный русский драматический театр покажет спектакль в Тбилиси

Тбилиси. 12 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября состоятся гастроли Азербайджанского государственного русского драматического театра им.С.Вургуна в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, театр покажет на сцене Тбилисского русского драматического театра имени А.С.Грибоедова спектакль "Осенняя соната" по пьесе И.Бергмана. Режиссёр-постановщик - Ильгар Сафат.

Как сообщили в Тбилисском русском драматическом театре имени А.С.Грибоедова, премьера спектакля прошла летом этого года, что стало заметным событием в мире современного театра. Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

В спектакле заняты народные артисты Азербайджана - Людмила Духовная, Мабуд Магеррамов, артисты театра Румия Агаева, Тамилла Абуталыбова.

Билеты на спектакль уже поступили в продажу.