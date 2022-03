"Аршин мал алан" вызвал большой интерес в Болгарии

Спектакль "Аршин мал алан" был показан в Софии, Болгария.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщила глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

В Софии была поставлена ​​оперетта на все времена - "Аршин мал алан". Чарующая музыка, основанная на народных мелодиях и обогащенная оттенками классической музыки. Шедевр всемирно известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова был встречен бурными аплодисментами", - сказала представитель МИД.