Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Алексей Оверчук: В России существует потребность в изучении азербайджанского языка

    Kультурная политика
    • 17 апреля, 2026
    • 12:06
    Алексей Оверчук: В России существует потребность в изучении азербайджанского языка

    В России существует потребность в изучении азербайджанского языка.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Мы знаем, насколько бережно в Азербайджане относятся к русскому языку - его изучают в школах. Видим также заинтересованность в укреплении связей между нашими вузами. Вчера обсуждался вопрос создания нового российско-азербайджанского университета в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом", - отметил А.Оверчук.

    По его словам, также затрагивали темы взаимодействия в сфере распространения русского языка.

    "Но со своей стороны понимаем: в России также есть потребность в изучении азербайджанского языка, и мы будем этому содействовать. Кроме того, мы пригласили Азербайджанскую Республику рассмотреть возможность присоединения к Международной организации по русскому языку", - подчеркнул вице-премьер.

    Aleksey Overçuk: Rusiyada Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə ehtiyac var
    Alexey Overchuk: There is need for learning Azerbaijani language in Russia

