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Летняя Универсиада в Китае не состоится из-за новой волны COVID-19

Летняя Универсиада в Китае не состоится из-за новой волны COVID-19 Всемирная летняя Универсиада в Чэнду (Китай) не состоится в этом году из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19.
Командные
6 мая 2022 г. 20:59
Летняя Универсиада в Китае не состоится из-за новой волны COVID-19

Всемирная летняя Универсиада в Чэнду (Китай) не состоится в этом году из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Леонц Эдер.

"Решение о переносе Универсиады-2021 в Чэнду было принято нелегко, но это правильное решение для спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один", - сказал Эдер.

Напомним, что изначально Универсиада в Китае должна была пройти в 2021 году, но была также перенесена из-за пандемии COVID-19.

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