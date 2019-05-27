​Финляндия обыграла Канаду в финале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии добыла волевую победу над командой Канады и завоевала титул чемпиона мира по хоккею.

Как передает Report, итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу сборной Финляндии.

Канадцы открыли счёт в матче — в середине первого периода забил Ши Теодор.

Финляндия смогла отличиться в начале второй и третьей двадцатиминуток. Обе шайбы на счету капитана команды Марко Анттилы.

За 4:05 до конца встречи финны забросили в третий раз — отличился Харри Песонен.

Сборная Финляндии стала чемпионом мира в третий раз. Ранее команда побеждала на мировых первенствах в 1995 и 2011 годах.