​ЦСКА сыграет с "Фенербахче" в финале Евролиги

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Турецкий "Фенербахче" в овертайме нанес поражение испанской "Басконии" в полуфинале баскетбольной Евролиги и вышел в финал турнира, где встретится с московским ЦСКА.

Как передает Report, игра, прошедшая в пятницу в Берлине, завершилась победой "Фенербахче" со счетом 88:77 (23:15, 18:25, 14:17, 17:15, 16:5).

В составе победителей самым результативным игроком стал Богдан Богданович, набравший 18 очков. У "Басконии" на паркете выделялся Яннис Бурусис, в активе которого дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Ранее в финал Евролиги вышел московский ЦСКА, обыгравший со счетом 88:81 краснодарский "Локомотив-Кубань". Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.