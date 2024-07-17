Азербайджанских спортсменов проводили на летние Олимпийские игры

Состоялась торжественная церемония проводов азербайджанских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париж.

Состоялась торжественная церемония проводов азербайджанских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париж.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном Министерством молодежи и спорта на Национальной гимнастической арене, приняли участие болельщики, родственники спортсменов, официальные лица различных федераций, сотрудники министерства и другие лица.

Присутствовавший на церемонии министр молодежи и спорта Фарид Гаибов пожелал спортсменам успехов.

Отметим, что на XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, 48 спортсменов будут представлять Азербайджан в 17 программах по 15 видам спорта.

ФОТО: Самира Гасанова