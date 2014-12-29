​Азад Рагимов сделал заявление по поводу кандидатуры Баку на Олимпиаду 2024 года

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Решение о том, выдвинут ли кандидатуру Баку на Летние олимпийские игры 2024 года, принимается главой государства и президентом Национального олимпийского комитета. Принимая решение, господин президент всесторонне его обдумывает".

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

На прошедшей сегодня пресс-конференции министр отметил, что среди стран, претендующих на проведение Летних олимпийских игр 2024 года, есть и США.

По словам министра, если раньше одна из основных причин заключалась в отсутствии комплексных мероприятий, сегодня эта проблема решена: "Свои кандидатуры выдвинут самые передовые страны, в том числе США. Самым большим нашим недостатком было отсутствие комплексных мероприятий. Однако после Европейских игр подобную причину привести не смогут. Если на Сочинской олимпиаде участвовало 3000 спортсменов, на Европейские игры приедет 6000 спортсменов".

А.Рагимов также рассказал о выдвижении в Монако Томасом Бахом новой концепции. Он добавил, что положительная черта концепции под названием "2020: Взгляд" заключается в повышении с каждым днем требований к федерациям. "Данная концепция открывает новые возможности", - сказал министр.