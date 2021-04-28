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Замминистра: Хары-бюльбюль является венцом Шуши

Замминистра: Хары-бюльбюль является венцом Шуши Как гласит легенда, влюбленный соловей, стараясь защитить любимый цветок, подставил под пчелиное жало грудь
Карабах
28 апреля 2021 г. 10:55
Замминистра: Хары-бюльбюль является венцом Шуши
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"Xары-бюльбюль - многолетнее травянистое растение".

По сообщению Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе медиатура по освобожденным от оккупации Физулинскому и Ходжавендскому районам.

По словам Вугара Керимова, в Азербайджане так называют растения рода Офрис.

"Три вида - Офрис оводоносную, Офрис кавказскую и Офрис пчелоносную обобщенно называют Хары-бюльбюль. Как гласит легенда, влюбленный соловей, стараясь защитить любимый цветок, подставил под пчелиное жало грудь. Отсюда и происходит название цветка. Хары-бюльбюль произрастает в Шуше, является венцом Шуши и символом нашей природы", - отметил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Xarı bülbül Şuşamızın tacı və florasının birinci simvoludur"

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