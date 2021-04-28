Замминистра: Хары-бюльбюль является венцом Шуши

Как гласит легенда, влюбленный соловей, стараясь защитить любимый цветок, подставил под пчелиное жало грудь

"Xары-бюльбюль - многолетнее травянистое растение".

По сообщению Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов в ходе медиатура по освобожденным от оккупации Физулинскому и Ходжавендскому районам.

По словам Вугара Керимова, в Азербайджане так называют растения рода Офрис.

"Три вида - Офрис оводоносную, Офрис кавказскую и Офрис пчелоносную обобщенно называют Хары-бюльбюль. Как гласит легенда, влюбленный соловей, стараясь защитить любимый цветок, подставил под пчелиное жало грудь. Отсюда и происходит название цветка. Хары-бюльбюль произрастает в Шуше, является венцом Шуши и символом нашей природы", - отметил замминистра.