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Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха

Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха Ливия заинтересована в принятии участия в работах по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Карабах
16 октября 2021 г. 14:51
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха

Ливия заинтересована в принятии участия в работах по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом корреспонденту Report, командированному в Карабах, заявил временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адем Альмесмарин.

"В связи с этим мы передаем всю необходимую информацию в соответствующие структуры нашей страны. Мы бы хотели развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, не только в Карабахе, но и в целом в сфере культуры, образования и т.д. Наши связи в будущем будут развиваться", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Liviya Qarabağın bərpasında iştirak etməyə maraq göstərir
Версия на английском языке Libyan Charge d'Affaires: We want to participate in restoration of Karabakh

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