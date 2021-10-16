Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха

Ливия заинтересована в принятии участия в работах по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Ливия заинтересована в принятии участия в работах по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом корреспонденту Report, командированному в Карабах, заявил временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адем Альмесмарин.

"В связи с этим мы передаем всю необходимую информацию в соответствующие структуры нашей страны. Мы бы хотели развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах, не только в Карабахе, но и в целом в сфере культуры, образования и т.д. Наши связи в будущем будут развиваться", - отметил он.