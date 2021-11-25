В Баку проходит автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны

10:50 В Баку проходит автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.

В Баку проходит автопробег Победы с участием ветеранов Отечественной войны.

Как сообщает Report, в автопробеге, организованном Министерством труда и социальной защиты населения, принимают участие заместитель министра Гидаят Абдуллаев, председатель Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов и представители общественности.

Сначала участники мероприятия посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения.

Затем был совершен автопробег на вторую Аллею шехидов, где были посещены могилы героев Отечественной войны.

Для участвующих в акции ветеранов министерство предоставило автомобили.

Автопробег завершится перед Центром Гейдара Алиева.