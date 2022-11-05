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Раскрыто подразделение, осуществившее антитеррористическую операцию на высоте Фаррух

Раскрыто подразделение, осуществившее антитеррористическую операцию на высоте Фаррух "Следует особо отметить успешные антитеррористические операции, проведенные спецназом Службы государственной безопасности Азербайджана в декабре 2020 года в поселке Гадрут Ходжавендского района и в марте 2022 года на высоте Фаррух Ходжалинского района в ц
Карабах
5 ноября 2022 г. 04:15
Раскрыто подразделение, осуществившее антитеррористическую операцию на высоте Фаррух

"Следует особо отметить успешные антитеррористические операции, проведенные спецназом Службы государственной безопасности Азербайджана в декабре 2020 года в поселке Гадрут Ходжавендского района и в марте 2022 года на высоте Фаррух Ходжалинского района в целях предотвращения провокаций со стороны армянских вооруженных сил, не извлекших уроков из тяжелого поражения в послевоенный период, а также операцию по предотвращению террористической деятельности армянской разведывательно-диверсионной группы, минировавшей пути обеспечения Азербайджанской армии на высоте Демирдаг Кельбаджарского района в мае 2021 года".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева под названием "Покоренная за 44 дня вершина триумфа", которая опубликована в газете "Азербайджан".

В статье подчеркивается, что добытые Службой государственной безопасности во время Отечественной войны радиопереговоры переброшенных из Ирана и Сирии лиц, связанных с террористическими группировками, задержание и привлечение к ответственности ливанского наемника-террориста, участвовавшего в боевых действиях, следует обозначить как факты, констатирующие участие на стороне противника иностранных граждан в военных действиях против Азербайджана взамен на денежное вознаграждение.

"Попытки манипулировать событиями во время войны ряда зарубежных кругов, преследовавших цель всячески помешать операции по освобождению оккупированных Арменией на протяжении многих лет территорий Азербайджана, оказались тщетными. На фоне напряженной войны на поле боя противник в рамках информационной борьбы вел гнусную пиар-кампанию против нашей страны, пытаясь довести до международного сообщества сфабрикованную и ложную информацию об эскалации нагорно-карабахского конфликта и ходе Отечественной войны. Однако противник потерпел неудачу как на поле боя, так и в области информационной борьбы", - отмечает глава СГБ.

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Версия на азербайджанском языке Fərrux yüksəkliyində antiterror əməliyyatları keçirmiş hərbi birləşmənin adı açıqlanıb

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