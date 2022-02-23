Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида

Мунира Субашич родилась в 1948 году в югославском городе Рогатица. По окончании училища, в 1967 году создала семью. M.Субашич работала в Сребренице вместе со своим супругом. У них появились на свет двое сыновей. Во время геноцида Х.Субашич и его младший с

Мунира Субашич родилась в 1948 году в югославском городе Рогатица. По окончании училища, в 1967 году создала семью. M.Субашич работала в Сребренице вместе со своим супругом. У них появились на свет двое сыновей. Во время геноцида Х.Субашич и его младший сын пропали без вести. Их тела, обнаруженные в братской могиле, были впоследствии захоронены на кладбище Поточари.

В настоящее время Мунира Субашич возглавляет Общественное объединение “Матери Сребреницы и анклава Жепа”. В преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида М.Субашич ответила на вопросы Report.

- Как бы вы представили себя миру?

- Я - жертва печально известных событий в Сребренице. В 1995 году в Сребренице я потеряла 22 близких родственника, в том числе супруга и сына. После утраты я поклялась себе, что буду говорить об этой трагедии везде, где буду услышанной. Мы рассказывали о геноциде в Сребренице в Гаагском трибунале, в судах, и международных организациях. Боснийский и азербайджанский народы пережили схожие трагедии. Мы боремся за правду и справедливость, желая призвать к ответу виновников.

- Наши народы пережили чудовищную резню, геноцид. Вы испытали эти ужасы в Сребренице. А слышали ли Вы о Ходжалинской резне? Усматриваете ли Вы параллели в этих трагедиях?

- Конечно. Просматриваются одна и та же программа и план истребления мусульман по всему миру. То есть преследовалась одна и та же цель. К сожалению, в ХХ веке на глазах всего мира и в Сребренице, и в Ходжалы был совершен геноцид. Мы, "Матери Сребреницы", боролись за то, чтобы политическое и военное руководство Сербии было наказано за геноцид в Сребренице. Геноцид против боснийцев был подтвержден в Международном суде и Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии. Только в июле 1995 года за геноцид в Сребренице и другие преступления против человечности Гаагским трибуналом было вынесено 16 приговоров, пятеро были приговорены к пожизненному заключению. Мы, "Матери Сребреницы", никогда не отказывались от этой борьбы и будем бороться до конца своей жизни. Мы боремся за справедливость во всем мире.

По всем критериям резня в городе Ходжалы является актом геноцида. Правительство Азербайджана и азербайджанский народ несут ответственность за то, чтобы подтвердить это судебными приговорами, доказать в Международном суде. Мы готовы поделиться своим опытом борьбы за справедливость в судах с выжившими в Ходжалинском геноциде и членами их семей.

- Мировое сообщество до сих пор не уделяет должного внимания этим кровавым событиям. Не все повинные в геноциде в Сребренице понесли заслуженное наказание, как и не привлечены к ответственности совершившие Ходжалинский геноцид. Почему мир закрывает глаза на эти преступления и как привлечь внимание к этому?

- Как я уже отмечала ранее, за совершение геноцида в Сребренице к уголовной ответственности было привлечено значительное количество преступников, и они понесли заслуженное наказание. Мы дали показания в Гаагском трибунале, суде Боснии и Герцеговины и сербском суде. Мы не сидели сложа руки, а добивались справедливости. Процесс наказания тех, кто совершил геноцид в Ходжалы, впереди, это долгий процесс. Нужно приложить усилия, чтобы добиться наказания виновным. Нам удалось добиться наказания политических и военных лидеров Сербии Радована Караджича и Ратко Младича. Мы подали в суд на правительство Нидерландов за геноцид в Сребренице и выиграли этот суд. Поэтому мы призываем матерей и супругов погибших в Ходжалинском геноциде добиваться справедливости, требовать наказания преступников. Все азербайджанское общество должно выступить с поддержкой. Голос членов семьи невинно убиенных, их боль нужно донести до всего мира.

- В какой форме возможно сотрудничество между вашей организацией и Азербайджаном для справедливой международной оценки геноцидов в Сребренице и Ходжалы?

- Сотрудничество между общественными объединениями и членами семей выживших очень важно. Выжившие и члены их семей должны зарегистрироваться в качестве НПО, искать правду и бороться за справедливость. Мы можем посоветовать им, как это сделать. Очень важно публиковать интервью о событиях, свидетелями которых стали выжившие, в прессе - не только азербайджанской, но и мировой. Воззвания к истине и справедливости в отношении Ходжалы должны быть направлены в международные организации. Нужно проводить мероприятия, напоминая всему миру об этой чудовищной трагедии.

- В 2019 году, в 27-ю годовщину Ходжалинского геноцида, представители организации “Матери Сребреницы и анклава Жепа” приняли участие в памятных мероприятиях в Баку. Планируете ли Вы посетить Азербайджан еще раз?

- Да, мы получили приглашение. В этом году мы тоже посетим Азербайджан. Мы бы хотели встретиться с очевидцами событий в Ходжалы.

- Хотелось бы услышать Ваше воззвание к жертвам Ходжалинского геноцида.

- До сих пор мы дважды участвовали в памятных церемониях и встречались с членами семей погибших. Мы поделились с ними своим опытом, готовы делать это и впредь. Это очень важно.