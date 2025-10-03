Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Посол: В Литве надеются на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Карабах
    • 03 октября, 2025
    • 17:05
    Посол: В Литве надеются на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius) заявил, что впечатлен темпами восстановительных работ в Карабахском регионе.

    В интервью Report посол отметил, что трижды посещал этот регион Азербайджана.

    "Реконструкция, свидетелем которой я стал, действительно впечатляет. Например, по дороге из аэропорта Физули в Ханкенди мы проехали через пять новых туннелей с современными дорогами. Особенно поражает то, что все это было построено всего за полтора года. Я также был впечатлен природной красотой Карабаха и культурным наследием региона. Это показывает огромный потенциал этих территорий в сфере туризма, сельского хозяйства и экономики. Убежден, что процветающий, мирный и стабильный Карабах принесет пользу как Азербайджану, так и Армении. Надеюсь, что со временем удастся залечить раны и преодолеть боль, которые до сих пор ощущаются обоими народами", - отметил он.

    Дипломат подчеркнул, что парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве президента США Дональда Трампа является по-настоящему значимым достижением.

    "Мы видим, что двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией также приносят ощутимые результаты в плане стабильности и безопасности в регионе, и надеемся на скорое подписание мирного договора", - отметил он.

    Посол добавил, что этот прогресс также стимулирует рост интереса со стороны деловых кругов, ведь предсказуемость и стабильность - ключевые факторы для планирования инвестиций и бизнес-проектов. Это касается и открытия региональных коммуникаций. "Сам факт того, что инфраструктура TRIPP ("Маршрут Трампа", 42-километровый участок Зангезурского коридора на территории Армении - ред.) может быть введена в эксплуатацию в ближайшее время, создает дополнительную стабильность и предсказуемость, что наверняка заинтересует литовский бизнес", - сказал он.

