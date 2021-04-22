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Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше

Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше В процессе реставрации Дома-музея Бюльбюля в Шуше будут ссылаться на материалы, хранящиеся в фонде Мемориального музея Бюльбюля в Баку.
Карабах
22 апреля 2021 г. 18:44
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше

В процессе реставрации Дома-музея Бюльбюля в Шуше будут ссылаться на материалы, хранящиеся в фонде Мемориального музея Бюльбюля в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

"С целью восстановления первоначального исторического облика дома-музея чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу подготовил предварительный проект и представил его общественности. В ближайшее время планируется возобновить деятельность этого дома-музея", - сообщили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Bülbülün Şuşadakı ev muzeyinin necə bərpa ediləcəyi məlum olub

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