Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше

В процессе реставрации Дома-музея Бюльбюля в Шуше будут ссылаться на материалы, хранящиеся в фонде Мемориального музея Бюльбюля в Баку.

В процессе реставрации Дома-музея Бюльбюля в Шуше будут ссылаться на материалы, хранящиеся в фонде Мемориального музея Бюльбюля в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве культуры.

"С целью восстановления первоначального исторического облика дома-музея чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу подготовил предварительный проект и представил его общественности. В ближайшее время планируется возобновить деятельность этого дома-музея", - сообщили в министерстве.