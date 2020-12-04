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МИД Франции: Мы не признаем независимость Нагорного Карабаха

МИД Франции: Мы не признаем независимость Нагорного Карабаха Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал резолюцию правительства о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики" в Национальном собрании.
Карабах
4 декабря 2020 г. 03:22
МИД Франции: Мы не признаем независимость Нагорного Карабаха

Министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал резолюцию правительства о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики" в Национальном собрании.

Как сообщает местное бюро Report, министр отметил, что независимость так называемого режима не будет признана.

"Франция не признает независимость Нагорного Карабаха", - заявил Жан-Ив Ле Дриан во время обсуждения в Национальном собрании резолюции о признании сепаратисткой республики.

Министр сообщил, что в случае принятия такого решения Франция должна будет сложить полномочия сопредседателя Минской группы. "Это означает, что мы отказываемся от нашей роли посредников", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN: Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayacağıq

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