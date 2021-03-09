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Мевлют Чавушоглу обсудил с узбекским коллегой карабахский вопрос

Мевлют Чавушоглу обсудил с узбекским коллегой карабахский вопрос Мы обсудили и региональную проблематику
Карабах
9 марта 2021 г. 12:42
Мевлют Чавушоглу обсудил с узбекским коллегой карабахский вопрос

"Мы выступаем за подписание преференциального торгового соглашения. Турция входит в пятерку основных торговых партнеров и инвесторов Узбекистана".

По сообщению Report, об этом нам встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с официальным визитом в Ташкенте.

"Сегодня мы обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности, расширения образовательных и культурных связей. Мы обсудили и региональную проблематику, в том числе карабахский вопрос, ситуацию в Афганистане", - отметил министр.

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Версия на английском языке Turkish, Uzbek FMs discuss Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Özbəkistan XİN başçısı ilə Qarabağı müzakirə edib

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