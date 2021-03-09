Мевлют Чавушоглу обсудил с узбекским коллегой карабахский вопрос

Мы обсудили и региональную проблематику

"Мы выступаем за подписание преференциального торгового соглашения. Турция входит в пятерку основных торговых партнеров и инвесторов Узбекистана".

По сообщению Report, об этом нам встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с официальным визитом в Ташкенте.

"Сегодня мы обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в оборонной промышленности, расширения образовательных и культурных связей. Мы обсудили и региональную проблематику, в том числе карабахский вопрос, ситуацию в Афганистане", - отметил министр.