ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам провела предварительные консультации как с Азербайджаном, так и с Арменией для оценки оказания поддержки в поиске пропавших без вести лиц. Об этом сообщили Report в комиссии.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) провела предварительные консультации как с Азербайджаном, так и с Арменией, чтобы оценить возможности оказания поддержки в этой работе в регионе.

Об этом сообщили Report в комиссии.

“Ее мандат [комиссии] заключается в обеспечении сотрудничества правительств и других органов власти в поиске лиц, пропавших без вести в результате конфликтов, нарушений прав человека, стихийных бедствий и техногенных катастроф и других непреднамеренных причин, и оказании им помощи в этом”, - отметили в комиссии.

Ранее помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что сотрудничество с этой комиссией, созданной после войны в бывшей Югославии было бы полезно для Азербайджана, где числятся пропавши ми без вести почти 4 тысячи человек.

ICMP был создан по инициативе президента США Билла Клинтона в 1996 году. Первоначальный мандат ICMP заключался в том, чтобы помочь найти приблизительно 40 000 человек, пропавших без вести в результате боевых действий с 1991 по 1995 год.