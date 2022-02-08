О нас
Report Georgia
Аудио новости

ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести

ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести Международная комиссия по пропавшим без вести лицам провела предварительные консультации как с Азербайджаном, так и с Арменией для оценки оказания поддержки в поиске пропавших без вести лиц. Об этом сообщили Report в комиссии.
Карабах
8 февраля 2022 г. 10:54
ICMP провела консультации с Азербайджаном по поиску пропавших без вести

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) провела предварительные консультации как с Азербайджаном, так и с Арменией, чтобы оценить возможности оказания поддержки в этой работе в регионе.

Об этом сообщили Report в комиссии.

“Ее мандат [комиссии] заключается в обеспечении сотрудничества правительств и других органов власти в поиске лиц, пропавших без вести в результате конфликтов, нарушений прав человека, стихийных бедствий и техногенных катастроф и других непреднамеренных причин, и оказании им помощи в этом”, - отметили в комиссии.

Ранее помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев отметил, что сотрудничество с этой комиссией, созданной после войны в бывшей Югославии было бы полезно для Азербайджана, где числятся пропавши ми без вести почти 4 тысячи человек.

ICMP был создан по инициативе президента США Билла Клинтона в 1996 году. Первоначальный мандат ICMP заключался в том, чтобы помочь найти приблизительно 40 000 человек, пропавших без вести в результате боевых действий с 1991 по 1995 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
8 февраля 2022 г. 01:21
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
7 февраля 2022 г. 19:24
Эрдоган посетит Азербайджан
Эрдоган посетит Азербайджан
7 февраля 2022 г. 17:46
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi