О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию

Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию "На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Потому что, по имевшейся у нас инф
Карабах
9 апреля 2021 г. 16:02
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев
0 : 00
0 : 00

"На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Потому что, по имевшейся у нас информации, наши исторические, религиозные, культурные памятники там были разрушены армянами, и мы хотели, чтобы международные организации, в том числе ЮНЕСКО, которая непосредственно занимается этим вопросом, пришли и подтвердили это".

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 9 апреля, принимая президента 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

"К сожалению, во время конфликта наше предложение осталось без ответа, но после конфликта теперь ожидается отправка миссии. Мы приветствуем это. Потому что на освобожденных землях налицо армянское зверство, вандализм. Чем больше международных организаций увидят это собственными глазами, тем шире будет представление у мирового сообщества о конфликте, оккупации со стороны Армении.

Словом, уважаемый Волкан бей, мы продолжим работу в этом направлении. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что приехали в Азербайджан. Я знаю, что вы недавно посетили Турцию, свою Родину, и посещаете Азербайджан, также вашу Родину", - сказал президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev: 'A mission is expected to come on a visit as a result of our discussions with UNESCO'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "UNESCO ilə gedən müzakirələr əsnasında missiyanın göndərilməsi nəzərdə tutulur"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период
Ильхам Алиев: ООН должна быть активной и в постконфликтный период
9 апреля 2021 г. 16:11
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа 
На освобожденных землях ведется процесс установки общежитий модульного типа 
9 апреля 2021 г. 12:25
Обнаружены останки девяти погибших армянских военнослужащих
Обнаружены останки девяти погибших армянских военнослужащих
9 апреля 2021 г. 03:03
Глава МИД: Вопрос с передачей Армении военнопленных решен и закрыт
Глава МИД: Вопрос с передачей Армении военнопленных решен и закрыт
8 апреля 2021 г. 21:05
Генсек ОИС: Азербайджан, одержав победу, написал историю
Генсек ОИС: Азербайджан, одержав победу, написал историю
8 апреля 2021 г. 20:43
Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии
Глава МИД: Реваншистское настроение Армении дает понять, что они не приняли новые реалии
8 апреля 2021 г. 20:32
После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены
После войны 20 человек погибли, подорвавшись на минах, 85 – тяжело ранены
8 апреля 2021 г. 13:47
Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места
Посол Малайзии: Армяне посягнули на святые места
8 апреля 2021 г. 13:24
ОИС подготовит отчет об армянском вандализме в Карабахе
ОИС подготовит отчет об армянском вандализме в Карабахе
8 апреля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi