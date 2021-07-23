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Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор

Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор "Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что они находятся чуть н
Карабах
23 июля 2021 г. 06:15
Ильхам Алиев: Мы все видим - и Ханкенди, и коридор
Ильхам Алиев

"Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что они находятся чуть ниже нас. Реальное число жителей там – 25 тысяч. Назывались и другие цифры, мол, после войны туда вернулись более 50 тысяч человек. Возможно, но вернуться не означает остаться там. Вернулся, затем уехал обратно".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Во-вторых, у нас есть различные технические средства, спутник. Мы знаем количество машин там. Видим передвижение людей. Как говорится, есть другие объективные средства, беря которые за основу, мы в точности знаем, сколько человек там проживает, - максимум 25 тысяч. Мы проводим ежедневный мониторинг – сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор. Так что этому надо положить конец. Количество ежедневно выезжающих оттуда машин значительно превышает количество въезжающих. В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек?", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz hər şeyi görürük, Xankəndini də, dəhlizi də"

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