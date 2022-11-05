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Байрамов: Армения на протяжении 30 лет занималась имитацией переговоров

Байрамов: Армения на протяжении 30 лет занималась имитацией переговоров Шушинская операция в Отечественной войне сделала поражение Армении неизбежным. Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, является подтверждением и доказательством одержанной на поле боя нашей победы.
Карабах
5 ноября 2022 г. 10:56
Байрамов: Армения на протяжении 30 лет занималась имитацией переговоров

Шушинская операция в Отечественной войне сделала поражение Армении неизбежным. Трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года, является подтверждением и доказательством одержанной на поле боя нашей победы.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

По его словам, уже два года праздники в Азербайджане отмечают с совершенно иным чувством. "Два года назад народ Азербайджана тесно сплотился вокруг президента Ильхама Алиева и подал пример миру, наши земли были освобождены от оккупации. С конца 1980-х годов Армения предъявляла Азербайджану территориальные претензии. В этот период было оккупировано 20 процентов нашей земли",- отметил он.

Министр напомнил, что за почти 30 лет были приняты 4 резолюции Совета Безопасности ООН, также другие международные организации принимали соответствующие резолюции.

"Несмотря на все это, оккупационная политика Армении продолжалась, а Ереван проводил политику незаконного заселения. Армения также занималась имитацией переговоров. На протяжении почти 30 лет азербайджанская сторона была привержена мирному решению вопроса. Принятие в Армении агрессивной доктрины и осуществление военной провокации в июле 2020 года практически сделали необходимым освобождение наших земель военными и политическими средствами. 27 сентября 2020 года азербайджанская армия провела контрнаступательную операцию в ответ на провокации Армении. Эта операция проводилась на территории Азербайджана",- заявил глава МИД.

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