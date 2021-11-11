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Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой

Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой 10 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Париж для участия в Генеральной конференции ЮНЕСКО провел встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Стефаном Висконти из Франции, Эндрю Шофером из США и Игорем Ховаевы
Карабах
11 ноября 2021 г. 01:19
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой

10 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Париж для участия в Генеральной конференции ЮНЕСКО провел встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Стефаном Висконти из Франции, Эндрю Шофером из США и Игорем Ховаевым из Российской Федерации, а также при участии сопредседателей с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встречах также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Стороны обменялись мнениями о вопросах, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе.

Министр Д.Байрамов довел до внимания противоположной стороны позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации.

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