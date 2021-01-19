О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанские герои, не встретившие свои дни рождения

Азербайджанские герои, не встретившие свои дни рождения Сегодня день рождения двух шехидов Отечественной войны из Биласуварского района
Карабах
19 января 2021 г. 00:14
Азербайджанские герои, не встретившие свои дни рождения

Сегодня день рождения двух шехидов Отечественной войны из Биласуварского района.

Как передает муганское бюро Report, один из них – выходец из села Аскерабад Биласуварского района Абыев Илькин Ислам оглу.

Илькин Абыев родился 18 января 1995 года. В 2002-2013 годах учился в полной средней школе села Аскерабад. С 2013 по 2015 год проходил действительную военную службу в N-ой воинской части в селе Тогана Гейгельского района. С октября 2017 года начал службу сверхсрочником в N-ой воинской части в городе Дашкесан в должности младшего сержанта.

Илькин Абыев героически погиб во время Отечественной войны, отражая вражескую атаку в тяжелых боях в направлении Дашкесанского района.

Его тело было предано земле на кладбище в селе Аскерабад. За проявленную доблесть И.Абыев был награжден медалями "За Родину", "За отвагу" и "За освобождение Кельбеджара" (посмертно).

Сегодня родные посетили могилу Илькина Абыева, вознесли молитву за упокой его души.

Если бы героически погибший в Отечественной войне Балогланлы Эльшад Эльшан оглу не стал был шехидом, вчера он был отметил свое 19-летие.

Эльшад Балогланлы родился 18 января 2002 года в селе Гюняшли Биласуварского района. По окончании средней школы отправился на действительную военную службу. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды азербайджанской армии, выделялся своей храбростью в ряде боев. Эльшад достойно выполнял даваемые ему поручения, но в одном из тяжких боев оказался сражен вражеской пулей.

18 ноября 2020 года шехид был предан земле на сельском кладбище. Посмертно его наградили медалями "За Родину" и "За освобождение Ходжавенда".

Вчера близкие и друзья посетили могилу героя и помолились за упокой его души.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Отметим, что в Отечественной войне погибло 69 выходцев из Биласуварского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Doğum günləri özlərinin iştirakı olmadan qeyd edilən qəhrəmanlarımız

Новости партнеров

Самое читаемое

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
15 января 2021 г. 14:43
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
Парламенту Франции представлен проект резолюции по Азербайджану
12 января 2021 г. 20:14
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
Шафиев: На контролируемых российскими миротворцами территориях армяне совершают нападения на наши позиции
12 января 2021 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi