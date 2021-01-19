Азербайджанские герои, не встретившие свои дни рождения

Сегодня день рождения двух шехидов Отечественной войны из Биласуварского района

Сегодня день рождения двух шехидов Отечественной войны из Биласуварского района.

Как передает муганское бюро Report, один из них – выходец из села Аскерабад Биласуварского района Абыев Илькин Ислам оглу.

Илькин Абыев родился 18 января 1995 года. В 2002-2013 годах учился в полной средней школе села Аскерабад. С 2013 по 2015 год проходил действительную военную службу в N-ой воинской части в селе Тогана Гейгельского района. С октября 2017 года начал службу сверхсрочником в N-ой воинской части в городе Дашкесан в должности младшего сержанта.

Илькин Абыев героически погиб во время Отечественной войны, отражая вражескую атаку в тяжелых боях в направлении Дашкесанского района.

Его тело было предано земле на кладбище в селе Аскерабад. За проявленную доблесть И.Абыев был награжден медалями "За Родину", "За отвагу" и "За освобождение Кельбеджара" (посмертно).

Сегодня родные посетили могилу Илькина Абыева, вознесли молитву за упокой его души.

Если бы героически погибший в Отечественной войне Балогланлы Эльшад Эльшан оглу не стал был шехидом, вчера он был отметил свое 19-летие.

Эльшад Балогланлы родился 18 января 2002 года в селе Гюняшли Биласуварского района. По окончании средней школы отправился на действительную военную службу. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды азербайджанской армии, выделялся своей храбростью в ряде боев. Эльшад достойно выполнял даваемые ему поручения, но в одном из тяжких боев оказался сражен вражеской пулей.

18 ноября 2020 года шехид был предан земле на сельском кладбище. Посмертно его наградили медалями "За Родину" и "За освобождение Ходжавенда".

Вчера близкие и друзья посетили могилу героя и помолились за упокой его души.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Отметим, что в Отечественной войне погибло 69 выходцев из Биласуварского района.