Азербайджанские герои, не встретившие свои дни рождения

Сегодня день рождения двух шехидов Отечественной войны из Биласуварского района.
Как передает муганское бюро Report, один из них – выходец из села Аскерабад Биласуварского района Абыев Илькин Ислам оглу.
Илькин Абыев родился 18 января 1995 года. В 2002-2013 годах учился в полной средней школе села Аскерабад. С 2013 по 2015 год проходил действительную военную службу в N-ой воинской части в селе Тогана Гейгельского района. С октября 2017 года начал службу сверхсрочником в N-ой воинской части в городе Дашкесан в должности младшего сержанта.
Илькин Абыев героически погиб во время Отечественной войны, отражая вражескую атаку в тяжелых боях в направлении Дашкесанского района.
Его тело было предано земле на кладбище в селе Аскерабад. За проявленную доблесть И.Абыев был награжден медалями "За Родину", "За отвагу" и "За освобождение Кельбеджара" (посмертно).
Сегодня родные посетили могилу Илькина Абыева, вознесли молитву за упокой его души.
Если бы героически погибший в Отечественной войне Балогланлы Эльшад Эльшан оглу не стал был шехидом, вчера он был отметил свое 19-летие.
Эльшад Балогланлы родился 18 января 2002 года в селе Гюняшли Биласуварского района. По окончании средней школы отправился на действительную военную службу. С первых дней Отечественной войны вступил в ряды азербайджанской армии, выделялся своей храбростью в ряде боев. Эльшад достойно выполнял даваемые ему поручения, но в одном из тяжких боев оказался сражен вражеской пулей.
18 ноября 2020 года шехид был предан земле на сельском кладбище. Посмертно его наградили медалями "За Родину" и "За освобождение Ходжавенда".
Вчера близкие и друзья посетили могилу героя и помолились за упокой его души.
Да упокоит Аллах души наших шехидов!
Отметим, что в Отечественной войне погибло 69 выходцев из Биласуварского района.