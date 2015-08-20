​Врач: Габиль Алиев начал говорить

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Состояние народного артиста, кеманчиста Габиля Алиева стабильное. С каждым днем наблюдаются положительные изменения". Об этом Report сообщила реаниматолог Центральной клинической больницы Сабина Гасымова.

По словам врача, Габиль Алиев отсоединен от аппарата искусственного дыхания. Однако из-за легочной недостаточности он подключается к аппарату несколько раз в день: "Сейчас его состояние стабильное. Серьезных изменений не зафиксировано. Он может говорить короткие предложения. Члены семьи находятся рядом с ним. Надеемся, что его состояние улучшится".

Напомним, что 88-летний народный артист Габиль Алиев страдает от сердечной и легочной недостаточности. Он проходит лечение в реанимационном отделении Центральной клинической больницы.