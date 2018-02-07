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    В ТЮЗе состоится премьера спектакля "Мать"

    Уже приступили к репетициям постановки

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя приступили к репетициям еще одного нового спектакля на 2018 год.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, творческий коллектив театра представит спектакль "Мать" по одноименной пьесе известного драматурга и поэта Гусейна Джавида.

    Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Бахрам Османов, художник-постановщик - Тельман Шихыев, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева.

    В главных ролях - заслуженная артистка Нюбар Новрузова, актеры - Ирада Рашидова, Вахид Оруджоглу, Манаф Дадашов, Рамиг Насиров, Эльнур Керимов, Эльнур Шихалиев, Рамиль Мамедов, Симузер Агакишиева, Айдын Демиров.

    Премьера спектакля состоится в апреле. 

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