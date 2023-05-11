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В Шуше впервые представлена опера "Натаван"

В Шуше впервые представлена опера "Натаван" В последний день Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль” в Шуше была представлена опера Васифа Адыгезалова “Натаван”.
Искусство
11 мая 2023 г. 19:10
В Шуше впервые представлена опера Натаван

В последний день Международного музыкального фестиваля “Харыбюльбюль” в Шуше была представлена опера Васифа Адыгезалова “Натаван”.

Как сообщает Report, произведение, впервые показанное на Джыдырдюзю, повествует о жизни и творчестве дочери карабахского хана, видной фигуры азербайджанской художественной мысли Хуршидбану Натаван, общественно-политические события, происходившие в то время в Карабахе.

На сцене выступили артисты Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета, дирижером стал народный артист, сын автора оперы Ялчын Адыгезалов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada ilk dəfə “Natəvan” operası təqdim olunub

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