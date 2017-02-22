В Кукольном театре ставят сказку "Кошкин дом"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига ставят сказку известного детского писателя, драматурга и переводчика Самуила Маршака "Кошкин дом".
Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль представят по случаю 60-летия заслуженного артиста Рахмана Рахманова.
Спектакль ставится режиссером театра Анаром Мамедовым. В одночастном детском спектакле задействованы не только куклы, но и актеры.
Художник-постановщик спектакля с красочным сценическим дизайном и различными конструкциями – главный художник театра Игбал Алиев, композитор – заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров.
В спектакле, призывающем отказаться от лживой дружбы, пропагандируются честные, правдивые отношения, и детей призывают избегать таких отрицательных качеств, как высокомерие и ложь.
В ролях – Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, Джавид Тельман, Рагиля Ибадова, Айгюль Агаева, Самира Наджафова и Вусал Гусейнов.
Спектакль представят зрителям в конце марта.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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