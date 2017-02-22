В Кукольном театре ставят сказку "Кошкин дом"

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига ставят сказку известного детского писателя, драматурга и переводчика Самуила Маршака "Кошкин дом".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль представят по случаю 60-летия заслуженного артиста Рахмана Рахманова.

Спектакль ставится режиссером театра Анаром Мамедовым. В одночастном детском спектакле задействованы не только куклы, но и актеры.

Художник-постановщик спектакля с красочным сценическим дизайном и различными конструкциями – главный художник театра Игбал Алиев, композитор – заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров.

В спектакле, призывающем отказаться от лживой дружбы, пропагандируются честные, правдивые отношения, и детей призывают избегать таких отрицательных качеств, как высокомерие и ложь.

В ролях – Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, Джавид Тельман, Рагиля Ибадова, Айгюль Агаева, Самира Наджафова и Вусал Гусейнов.

Спектакль представят зрителям в конце марта.