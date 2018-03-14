В кинотеатре CinemaPlus состоялся гала-показ фильма "Güc sahibi"

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Ganjlik Mall, прошёл гала-вечер азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие актеры, известные деятели искусств, специально приглашенные гости и журналисты.

Режиссёр и автор сценария картины Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма.

В главных ролях: Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз.

Фильм повествует о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей, многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения ...

С 15 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.