 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В кинотеатре CinemaPlus состоялся гала-показ фильма "Güc sahibi"

    © "Report"

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Ganjlik Mall, прошёл гала-вечер азербайджанского мистического триллера "Güc sahibi".

    Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие актеры, известные деятели искусств, специально приглашенные гости и журналисты.

    Режиссёр и автор сценария картины Наргиз Махмудзаде, которая также является главной героиней фильма. 

    В главных ролях: Наргиз Махмудзаде, Ильгар Мусаев, Гюльшан Гусейнли, Мехин Гумбатова и Санан Эллэз.

    Фильм  повествует о трех друзьях детства. Друзья арендуют дом для своей подруги, которая прилетела из Америки. Хотя дом выглядит обычным, но в окрестностях происходят странные вещи. Однажды, в день рождения одного из друзей, многое становится известным. Основные события происходят после дня рождения ...

    С 15 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi