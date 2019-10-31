В CinemaPlus прошёл показ фильма "Арахисовый сокол" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", состоялся показ фильма "Арахисовый сокол" от компании, подарившей "Зелёную книгу".

Как сообщили Report в кинотеатре, эта комедия способна растопить любое сердце.

Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Вылетев в окно, наш герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу - крупной суммы денег. Паре головорезов - головы друга. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

Режиссёры фильма - Тайлер Нилсон и Майк Шварц. В главных ролях - Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон и Зак Готсаген.

Поддержку в организации мероприятия оказали: "Cinema Distribution", "Absheron Sharab", "Şeh Su" и "Red Bull".

Отметим, что фильм "Арахисовый сокол" будет транслироваться только в сети кинотеатров CinemaPlus.

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