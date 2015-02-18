В Баку вырученные от продажи картин 11-летней художницы средства будут переданы в детские дома

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В выставочном салоне "Галерея 1969" состоялось открытие персональной выставки 11-летней художницы Айдан Мамедзаде. Как сообщает Report, выступившая на открытии заместитель министра культуры и туризма Севда Мамедалиева рассказала о достижениях школы художеств, особо подчеркнув заботу и поддержку, которую оказывает талантливым детям первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

Заместитель министра, отметив красоту картин Айдан Мамедзаде, пожелала ей творческих успехов на выбранном ею поприще.

На мероприятии также выступили проректор Азербайджанской государственной академии художеств Фуад Салаев и секретарь Союза художников, народный художник Агаали Ибрагимов.

В рамках персональной выставки Айдан Мамедзаде проводится благотворительная акция. Так, вырученные от продажи картин средства будут переданы в детские дома.

Несмотря на юный возраст, Айдан Мамедзаде является лауреатом международного конкурса. Она была удостоена серебряной медали на 37-ом международном конкурсе Sumitomo life, прошедшем во французском музее Лувр.