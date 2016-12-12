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    В Баку пройдет мероприятие "Мультикультуральные ценности и вкусы"

    Здесь будут продемонстрированы образцы кухни и культуры 25-ти стран

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ 14 декабря в Азербайджанском университете туризма и менеджмента пройдет мероприятие под названием "Мультикультуральные ценности и вкусы" ("Multikultural dəyərlər və dadlar).

    Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Было отмечено, что мероприятие пройдет по случаю завершения "Года мультикультурализма", Дня солидарности азербайджанцев мира, Нового года, 5-ой годовщины со дня создания действующей при университете Бакинской профессиональной школы туризма.

    Здесь будут продемонстрированы образцы кухни и культуры 25-ти стран. 

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