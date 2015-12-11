Состоится показ фильма "Гейдар Алиев. Покровитель азербайджанской культуры"

11 декабря, 2015 16:56

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ По случаю дня поминовения общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря в Киноцентре "Низами" состоится показ короткометражного документального фильма "Гейдар Алиев. Покровитель азербайджанской культуры" ("Heydər Əliyev. Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi"), снятого режиссером Эльдаром Гулиевым. Как сообщает Report, фильм снят на киностудии "Салнаме" по заказу министерства культуры и туризма. Показ фильма состоится в 12:00. Отметим, что вход на сеансы бесплатный.