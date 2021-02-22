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Скончался народный артист Азербайжана

Скончался народный артист Азербайжана Умер народный артист Азербайджана Ялчин Рзазаде
Искусство
22 февраля 2021 г. 21:06
Скончался народный артист Азербайжана
Ялчын Рзазаде

Умер народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде.

Как передает Report, об этом сообщил сын покойного Мятин Рзазаде.

По его словам, он скончался сегодня после продолжительной болезни.

Я.Рзазаде родился 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. В 1963 году поступил в Бакинский театральный институт, а 1968 году в Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова, которую окончил в 1973 году, с красным дипломом.

В 1979 году стал заслуженным артистом Азербайджанской ССР. В 1999 году удостоен звания народного артиста Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Yalçın Rzazadə vəfat edib

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