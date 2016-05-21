Скончался актер, озвучивавший диснеевского Скруджа Макдака

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Актер Алан Янг скончался в США в возрасте 96 лет, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Янг озвучивал персонажа Скруджа Макдака в диснеевском мультсериале "Утиные истории". Его голос также звучал в "Чудесах на виражах", "Алисе в зазеркалье", "Великом мышином сыщике". Кроме того, Янг принимал участие в сериале "Скорая помощь".

Также он запомнился своей ролью в ситкоме "Мистер Эд", выходившем в эфир в 1961 - 1966 годах. Актера также можно увидеть в фильмах "Марджи" (1946), "Мистер Бельведер едет в колледж" (1949), "Машина времени" (1946).

Янг является обладателем премии Эмми, которую он получил в начале 1950-х годов как "Лучший актер комедийного сериала".