Сценарий о находившихся 54 дня в окружении азербайджанцах занял первое место

Сценарий фильма "Supəri", рассказывающий об азербайджанских военнослужащих и мирных жителях, которые 54 дня находились в окружении армян в Лачынском и Кяльбаджарском районах в апреле-мае 1993 года, занял первое место на конкурсе сценариев, приуроченном к

Сценарий фильма "Supəri", рассказывающий об азербайджанских военнослужащих и мирных жителях, которые 54 дня находились в окружении армян в Лачынском и Кяльбаджарском районах в апреле-мае 1993 года, занял первое место на конкурсе, приуроченном к 100-летию киностудии "Азербайджанфильм".

Об этом Report сообщил автор сценария, режиссер Мирсадиг Агазаде.

Он отметил, что в числе 19 человек, находившихся в окружении армян, была и девушка, на судьбе которой и основан сценарий.

"Это реальная история, за несколько лет до написания этого сценария я снял документальный фильм об этом. Эти люди пробыли в окружении врага 54 дня. Командиром отряда был Али Алиев, который позже написал книгу "54 дня в окружении"- сказал М. Агазаде.

Сценарий "Supəri" рассказывает об азербайджанцах, которые оказались в окружении после оккупации армянами Лачынского и Кяльбаджарского районов во время Первой Карабахской войны и прятались от врага 54 дня - с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Конкурс, приуроченный к 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, посвящен теме Карабаха.