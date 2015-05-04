​На сцене Гянджинского театра состоялась премьера спектакля "Игра Шехерезады"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Гянджинском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Игра Шехерезады", подготовленной по пьесе турецкого писателя Тургая Нарына. Об этом Report сообщил директор Гянджинского театра Али Гасымов.

Пьеса написана по мотивам "Сказок тысяча и одна ночь". Режиссер-постановщик спектакля Эльшад Ахмедов. Перевод с турецкого Мехмана Мусабейли.

Главные роли исполняют Кямиль Мамедов, Камаля Мамедова и заслуженный артист республики Новруз Джафаров.