Метрополитен-музей получил крупнейшее в своей истории пожертвование

Один из крупнейших в мире музеев - нью-йоркский Метрополитен-музей - получил самое щедрое за всю историю своего существования единовременное пожертвование в размере 125 млн долларов США.

Один из крупнейших в мире музеев - нью-йоркский Метрополитен-музей - получил самое щедрое за всю историю своего существования единовременное пожертвование в размере 125 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times.

Теперь музей сможет реализовать давно откладывавшиеся по финансовым причинам планы строительства нового крыла для размещения произведений нового и современного искусства.

Дарителями, как пишет издание, выступили попечитель музея, 83-летний американский финансист китайского происхождения Оскар Тан и его 50-летняя супруга Агнес, архитектор и историк. Новая постройка в течение как минимум 50 лет будет именоваться в честь этих двух дарителей.

Планы сооружения нового музейного помещения, напоминает газета, появились еще семь лет назад, но из-за отсутствия необходимых средств были отложены до лучших времен.