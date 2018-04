Джонни Депп сыграл Дональда Трампа в комедийной короткометражке

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Известный американский юмористический сайт Funny Or Die, занимающийся производством комедийных роликов, представил короткометражку, посвященную участнику нынешней президентской гонки в США, миллиардеру Дональду Трампу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главную роль в 50-минутной картине, съемки которой велись в обстановке строжайшей секретности, сыграл голливудский актер Джонни Депп.

Лента под названием "Искусство сделки" (The Art of the Deal) в шуточной манере позиционируется сайтом, как потерянный и мало кем виденный биографический телефильм, якобы поставленный и спродюсированный самим Трампом в 1980-х годах, однако так и не вышедший в эфир и все это время пролежавший на полке.

По данным газеты New York Times, съемки "фальшивой" короткометражки велись в декабре прошлого года. Депп провел на съемочной площадке четыре дня.

Картину обнародовали после того, как Трамп со значительным отрывом одержал победу на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир.