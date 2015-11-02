 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку заменен на новый еще один автобусный маршрут

    Маршрутный автобус №2 будет функционировать под номером 21

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках работ по усовершенствованию сети маршрутных линий города Баку ООО "Бакинский пассажирский транспорт и грузоперевозки" министерства транспорта заменил автобусный маршрут №2, который будет теперь функционировать под номером 21.

    Как сообщает Report, автобусы №21 курсируют по автобусному маршруту №2: м."Хатаи" - проспект Нобеля - Военный лицей им. Дж.Нахчыванского - Гянджинский проспект - Украинский круг - м."Ахмедлы" - м."Хатаи". Прежний автобусный маршрут №2 ликвидирован.

    Отметим, что маршрутный автобус №21 обслуживает пассажиров с 06:00 до 24:00.

    По этой линии курсируют 12 автобусов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi