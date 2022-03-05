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С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию

С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию Начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок.
Инфраструктура
5 марта 2022 г. 19:32
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию

Начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок.

Об этом Report сообщили в "Азербайджанских авиалиниях" (AZAL).

Ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями. Эти изменения коснулись также и деятельности Национального авиаперевозчика Азербайджана. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике.

Безопасность полетов является одним из краеугольных камней политики авиакомпании AZAL. Отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц.

В связи с вышеуказанным азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 08:00 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации.

Просим всех пассажиров следить за последней информацией о рейсах авиакомпании на страницах официальных аккаунтов авиакомпаний в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan AZAL və “Buta Airways” Rusiyaya bütün reysləri dayandırır

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