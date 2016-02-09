​Парламентский комитет утвердил проект, предусматривающий развитие предпринимательства и охрану местного производства в Азербайджане

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудили новый законопроект "О мероприятиях по антидемпингу, компенсации и охране".

Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель комитета Зияд Самедзаде.

По его словам, проект подготовлен, опираясь на международный опыт: "Он представляет важное значение для развития предпринимательства в Азербайджане, охраны местного производства и рынка. Документ подготовлен на основе пунктов ряда соглашений и конвенций".

Присутствующий на обсуждениях заместитель министра экономики Сахиль Бабаев заявил, что в законопроекте предусматривается осуществление 3 групп мероприятий: "В нем отразились мероприятия по антидемпингу, компенсации и охране. Они направлены на охрану действующих в Азербайджане предпринимательских субъектов, осуществляемых в стране производственных процессов и охрану продукции".

На заседании также рассмотрели законопроект "О выдаче лицензий и разрешений".

После обсуждений оба законопроекта были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.