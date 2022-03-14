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Открывается ависообщение между Баку и двумя пакистанскими городами

Открывается ависообщение между Баку и двумя пакистанскими городами На этой неделе Pakistan International Airlines начнет выполнять рейсы в Баку из двух городов Пакистана Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 17:01
Открывается ависообщение между Баку и двумя пакистанскими городами

На этой неделе Pakistan International Airlines начнет выполнять рейсы в Баку из двух городов Пакистана Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.

Как сообщает Report, об этом говорилось в ходе рабочей встречи президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайи.

На встрече с послом Пакистана состоялся обмен мнениями по повестке взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области гражданской авиации, а также были обсуждены перспективные планы по увеличению пассажиропотока. Стороны отметили, что предпринимаемые противоэпидемические меры позволили добиться улучшения текущей ситуации с COVID-19.

Джахангир Аскеров отметил, что открытие прямого авиасообщения послужит дополнительным стимулом для развития туризма и деловых отношений между двумя странами. По словам посла Билала Хайи, выполнение регулярных рейсов придадут новый импульс развитию политических, экономических и культурных связей между Азербайджаном и Пакистаном.

На встрече президента AZAL Джахангира Аскерова с послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым состоялся обмен идеями, прогнозами, своим видением текущей ситуации в сфере гражданской авиации и предпринимаемыми авиакомпаниями двух стран мерами по выходу из противоэпидемических ограничений. Джахангир Аскеров и Николай Янков обсудили на встрече перспективы возобновления авиарейсов между Софией и Баку.

По словам президента AZAL, во всех аэропортах Азербайджана действуют пятая и седьмая степени свободы воздушного пространства. Эти степени позволяют всем иностранным авиаперевозчикам без каких-либо ограничений выполнять рейсы из Азербайджана в 40 стран Европы, Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии, отметил Джахангир Аскеров.

По словам посла Николая Янкова, дальнейшее взаимовыгодное и тесное сотрудничество послужит развитию деловых и культурных связей между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Pakistan start mutual flights
Версия на азербайджанском языке Pakistanın iki şəhərindən Bakıya uçuşlara başlanılır

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