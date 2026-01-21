Евросоюз готов поддержать проекты по восстановлению ж/д линии в Нахчыване

Европейский Союз готов оказать поддержку проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она отметила, что ЕС готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

Еврокомиссар заявила, что строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, произвели на нее глубокое впечатление.