Евросоюз готов поддержать проекты по восстановлению ж/д линии в Нахчыване
Инфраструктура
- 21 января, 2026
- 22:47
Европейский Союз готов оказать поддержку проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Она отметила, что ЕС готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.
Еврокомиссар заявила, что строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, произвели на нее глубокое впечатление.
