Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Евросоюз готов поддержать проекты по восстановлению ж/д линии в Нахчыване

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 22:47
    Евросоюз готов поддержать проекты по восстановлению ж/д линии в Нахчыване

    Европейский Союз готов оказать поддержку проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Она отметила, что ЕС готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

    Еврокомиссар заявила, что строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, произвели на нее глубокое впечатление.

    Марта Кос Евросоюз Ильхам Алиев Давос Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 Нахчыван железная дорога
    Avropa İttifaqı Naxçıvanın dəmir yolu xəttinin bərpası layihələrinə dəstək göstərməyə hazırdır

    Последние новости

    23:09
    Фото

    Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа

    Внешняя политика
    23:04

    Пашинян отбыл в Давос на подписание устава Совета мира

    В регионе
    22:55
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов: Стартовал второй тайм матча "Карабах" - "Айнтрахт" - ОБНОВЛЕНО-4

    Футбол
    22:47

    Евросоюз готов поддержать проекты по восстановлению ж/д линии в Нахчыване

    Инфраструктура
    22:35

    ЕК начала процесс приостановки безвиза для грузинских дипломатов

    В регионе
    22:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с комиссаром ЕC по вопросам расширения Мартой Кос

    Внешняя политика
    22:07
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ в Давосе

    Внешняя политика
    22:04

    WP назвала вероятного кандидата в президенты США от демократов

    Другие страны
    21:45

    ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа

    Другие страны
    Лента новостей