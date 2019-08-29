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"Азерсу": В Горадизе будут построены 2 водохранилища

​"Азерсу": В Горадизе будут построены 2 водохранилища

В мае текущего года в городе Горадиз Физулинского района приступили к реализации нового проекта.

Как сообщили Report в ОАО "Азерсу", на начальном этапе предусмотрено бурение 3 субартезианских колодцев в целях улучшения снабжения питьевой водой центральной части города Горадиз. В настоящее время параллельно с бурением скважин продолжается строительство водосбора объемом 100 кубометров и насосной станции. 

Завершилось строительство магистрального водопровода протяженностью 2,6 км от источника воды до города Горадиз. Для бесперебойного водоснабжения города будут сооружены 2 водохранилища общей вместимостью 3000 кубометров. В настоящее время продолжается строительство первого водохранилища объемом 1500 кубометров.

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