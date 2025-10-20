Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    AZAL: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет прошел плановый технический осмотр

    Инфраструктура
    • 20 октября, 2025
    • 14:06
    AZAL: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет прошел плановый технический осмотр

    Сегодня самолет Airbus A320 авиакомпании ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург - Баку, вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково.

    Как сообщили Report в AZAL, пассажирский самолет типа Airbus A320 регулярно проходил полный технический осмотр с момента ввода в эксплуатацию в парке AZAL и находился в полностью исправном техническом состоянии во время вылета из Санкт-Петербурга.

    В ЗАО сообщили, что воздушное судно полностью прошло плановый общий технический осмотр (A-check) в сентябре 2025 года: "Все технические работы были выполнены в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании. Наши опытные пилоты полностью соблюдали внутренние правила AZAL и международные регулирующие процедуры. Благодаря профессионализму наших пилотов все потенциальные риски, возникшие во время полета, были сведены к минимуму, безопасность пассажиров и полета была обеспечена на максимальном уровне".

    Отметим, что самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

    Для обеспечения максимальной безопасности полета капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург - Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси.

    Для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой.

    В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности.

    Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

    самолет Airbus A320 Пулково аварийная посадка AZAL
    AZAL: Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarə planlı texniki baxışdan tam keçib

    Последние новости

    14:47

    Пассажиры совершившего аварийную посадку в Пулково самолета прибыли в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    14:44

    Микаил Джаббаров сделал публикацию в связи с Днем энергетика

    Инфраструктура
    14:41

    Песков: Подготовка условий для саммита РФ-США начнется в ближайшее время

    Другие страны
    14:34

    Президент Кипра поздравил Эрхюрмана с избранием главой ТРСК

    В регионе
    14:19

    Марта Кос: Мир на Южном Кавказе позволит восстановить торговые пути - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:15

    В Дании 11 компаний обвиняют в нарушении санкций в отношении РФ

    Другие страны
    14:11

    Азербайджан представлен на заседаниях министров по вопросам региональной связности в Люксембурге

    Внешняя политика
    14:09

    Песков: РФ выступает за переговоры по СВПД

    В регионе
    14:06

    AZAL: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет прошел плановый технический осмотр

    Инфраструктура
    Лента новостей