AZAL: Совершивший аварийную посадку в Пулково самолет прошел плановый технический осмотр

Сегодня самолет Airbus A320 авиакомпании ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-020 по маршруту Санкт-Петербург - Баку, вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково.

Как сообщили Report в AZAL, пассажирский самолет типа Airbus A320 регулярно проходил полный технический осмотр с момента ввода в эксплуатацию в парке AZAL и находился в полностью исправном техническом состоянии во время вылета из Санкт-Петербурга.

В ЗАО сообщили, что воздушное судно полностью прошло плановый общий технический осмотр (A-check) в сентябре 2025 года: "Все технические работы были выполнены в соответствии с требованиями производителя и внутренними процедурами авиакомпании. Наши опытные пилоты полностью соблюдали внутренние правила AZAL и международные регулирующие процедуры. Благодаря профессионализму наших пилотов все потенциальные риски, возникшие во время полета, были сведены к минимуму, безопасность пассажиров и полета была обеспечена на максимальном уровне".

Отметим, что самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся и совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Для обеспечения максимальной безопасности полета капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс Azerbaijan Airlines J2-020 по маршруту Санкт-Петербург - Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в аэропорту Пулково по технической причине, связанной с работой шасси.

Для соблюдения всех процедур безопасности экипаж тщательно выполнил необходимые действия, включая выработку топлива перед посадкой.

В соответствии с установленными процедурами в аэропорту Санкт-Петербурга все аварийно-спасательные службы были приведены в состояние готовности.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково в 04:43 по бакинскому времени. При посадке воздушное судно незначительно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.